Calciomercato Milan, possibile cessione per Rodriguez e Kessie – VIDEO

A gennaio il Milan dovrà effettuare delle cessioni per poter fare degli investimenti necessari per rinforzare la squadra. Tra i possibili partenti ci sono Ricardo Rodriguez e Franck Kessie. L’agente del terzino svizzero ha chiaramente detto che il suo assistito nel 2020 deve giocare e che ne ha già parlato con la dirigenza, dunque i presupposti per una cessione ci sono. Oltre a quello di Rodriguez, ieri ha parlato pure il procuratore di Kessie spiegando che eventuali offerte verranno valutate e che non si sente di escludere nulla, anche se il giocatore ha dichiarato di voler rimanere al Milan per molti anni. Tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno nel calciomercato invernale.

Calciomercato Milan | Ibrahimovic, Mandzukic, Todibo e Demiral: il punto di Sky Sport