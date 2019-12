Ibrahimovic, Mandzukic, Todibo e Demiral: il punto di Sky Sport

Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Merih Demiral e Jean-Clair Todibo sono giocatori che interessano al Milan. Sky Sport fa il punto della situazione oggi.

Il Milan a gennaio vuole mettere le mani su un difensore centrale e su un attaccante. Alla squadra di Stefano Pioli servono alcuni rinforzi e la dirigenza sta lavorando per migliorarla.

Per quanto concerne la difesa, i nomi maggiormente gettonati sono quelli di Merih Demiral e Jean-Clair Todibo. Secondo quanto emerso oggi da Sky Sport, il turco è il preferito ma bisogna capire a che condizioni eventualmente la Juventus lo cederà. Si parla di una valutazione sui 30 milioni di euro, sicuramente eccessiva. Invece il francese del Barcellona ha un prezzo attorno ai 25 milioni, anche se nelle scorse ore si era parlato di cifre inferiori (circa 15 milioni).

Minamino al Liverpool, anche il Milan ci aveva provato: il retroscena

Calciomercato Milan, Mandzukic alternativa a Ibrahimovic: la situazione

In attacco l’obiettivo primario del Milan è riportare Zlatan Ibrahimovic a Milano. Tuttavia, Sky Sport conferma che il 38enne svedese non ha ancora dato una risposta. Non è convinto dalla durata del contratto che gli è stata offerta: 6 mesi più rinnovo di altri 12 condizionato alla qualificazione in Champions League.

Il Napoli è in agguato, il patron Aurelio De Laurentiis ha già telefonato a Mino Raiola. Il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, però, intende prima valutare gli attaccanti che ha oggi in organico.

Per il Milan un’alternativa a Ibrahimovic può essere Mario Mandzukic, altro centravanti d’esperienza e di personalità. Il 33enne croato ha offerte soprattutto da Cina e Stati Uniti, oltre che da squadre europee. Il club rossonero ha fatto un sondaggio con la Juventus, però non ha ancora deciso di approfondire i discorsi dato che aspetta prima una risposta da Zlatan.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Pioli ha idee chiare