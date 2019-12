Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Pioli ha idee chiare

Stefano Pioli sembra aver deciso lo schieramento da impiegare in Milan-Sassuolo. Le probabili formazioni della partita di San Siro appaiono scontate oggi.

Domenica il Milan riceve il Sassuolo a San Siro e dovrà vincere per proseguire la striscia positiva di risultati. Dopo aver battuto Parma e Bologna, è fondamentale conquistare altri 3 punti prima della difficile trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

La squadra di Stefano Pioli avrà anche un motivo ulteriore per vincere: il 120° compleanno di storia del club. Lo stadio Giuseppe Meazza sarà pieno di tifosi rossoneri, pronti a spingere il Milan verso la vittoria. L’ultimo successo casalingo risale al 31 ottobre, quando fu sconfitta la SPAL per 1-0.

Pioli deciso sulla probabile formazione di Milan-Sassuolo

Il mister non sembra avere dubbi sulla formazione da schierare domenica in Milan-Sassuolo. Stando alle ultime notizie circolate, lo schieramento titolare dovrebbe essere lo stesso visto a Bologna.

Pioli confermerà il modulo 4-3-3 con il quartetto Conti-Musacchio-Romagnoli-Hernandez davanti a Gianluigi Donnarumma. A centrocampo Ismael Bennacer in cabina di regia, affiancato da Franck Kessie e Giacomo Bonaventura come mezzali. In attacco Jesus Suso e Hakan Calhanoglu gli esterni chiamati a supportare Krzysztof Piatek, tornato al gol al Renato Dall’Ara nell’ultima partita di campionato.

Sembra destinato a partire nuovamente dalla panchina Lucas Paquetà, che come Theo Hernandez è diffidato e dunque dovrà eventualmente stare attento. Un’ammonizione costerebbe la squalifica per il delicato match Atalanta-Milan del prossimo turno di Serie A. Pioli, che intanto vuole battere il Sassuolo, non vuole perdere nessuno in vista di Bergamo.

Attenzione alla squadra di Roberto De Zerbi, che ha dei giocatori di qualità e alcuni possono fare male alla difesa rossonera. La coppia di esterni offensivi Berardi-Boga andrà tenuta particolarmente d’occhio, così come il centravanti Francesco Caputo (4 gol nelle ultime 4 partite di campionato). Nella formazione emiliana ci sarà pure Manuel Locatelli, cresciuto nel settore giovanile del Milan e che aveva giocato anche in Prima Squadra prima di vestire la maglia neroverde.

MILAN-SASSUOLO, PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duarte

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Djuricic, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Consigli, Tripaldelli

