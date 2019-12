Milan-Sassuolo: diffidati Hernandez e Paquetà, rischiano l’Atalanta

Stefano Pioli ha Theo Hernandez e Lucas Paquetà come giocatori diffidati in Milan-Sassuolo e dunque a rischio squalifica per il match con l’Atalanta.

Domenica a San Siro partita speciale per il Milan, che sarà alla vigilia del 120° anniversario della propria storia e vorrà regalarsi una vittoria. Di fronte il Sassuolo, che in classifica è dietro di 5 punti ma che non va sottovalutato.

La squadra di Roberto De Zerbi ha dei giocatori che possono creare dei problemi alla difesa rossonera. In particolare gli esterni offensivi Domenico Berardi e Jeremie Boga, veloci e abili nei dribbling. In stagione hanno segnato rispettivamente 8 e 4 gol. Dovranno essere bravi i terzini milanisti Andrea Conti e Theo Hernandez a neutralizzarli.

A proposito di Hernandez, autentica rivelazione del Milan in questo campionato, c’è un aspetto da tenere d’occhio. È diffidato e dunque dovrà evitare di essere ammonito, altrimenti sarà assente per squalifica nell’importante match contro l’Atalanta il 22 dicembre a Bergamo. Sarà l’ultima partita prima di Natale e della pausa, sarà importante avere tutti gli effettivi per poter provare a vincere contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

Oltre a Theo, anche Lucas Paquetà è sotto diffida. Pure il centrocampista brasiliano rischia la squalifica se dovesse ricevere un cartellino giallo in Milan-Sassuolo. A differenza del compagno, l’ex Flamengo in questo momento non è un titolare dato che il suo posto a centrocampo è stato preso da Giacomo Bonaventura. Tuttavia, anche lui deve stare attento perché anche dalla panchina può essere una risorsa molto importante.

