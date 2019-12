Ibrahimovic al Napoli? Per il Milan ipotesi Llorente

Zlatan Ibrahimovic potrebbe andare nel Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan può pensare di mettere le mani su Fernando Llorente, altra punta d’esperienza. Anche Mario Mandzukic rimane nel mirino.

Il Milan a gennaio comprerà un attaccante e sta facendo il possibile per far tornare Zlatan Ibrahimovic. Ha fatto la propria offerta al 38enne svedese e attende una risposta.

Difficile dire se l’ex capitano dei Los Angeles Galaxy tornerà a Milanello, nonostante il club rossonero venga dato da più fonti in pole position sulla concorrenza. Il contratto da 6 mesi con opzione di rinnovo per altri 12 condizionati dalla qualificazione Champions League non sembra convincere affatto il giocatore, che vuole accordo da 18 mesi senza clausole. Sembra questo il maggiore ostacolo all’affare, oltre a qualche dettaglio economico inerente l’ingaggio.

Calciomercato Milan, anche Llorente alternativa a Ibrahimovic

Sulle tracce di Ibrahimovic c’è anche il Napoli, dove Gennaro Gattuso lo accoglierebbe volentieri. Il campione scandinavo avrebbe l’opportunità di giocare in Champions League, seppur non gli possa essere garantito un posto da titolare. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avviato dei contatti con Mino Raiola e spera di ottenere una risposta positiva sul trasferimento in maglia azzurra.

Se Ibrahimovic dovesse andare al Napoli, che farebbe il Milan? Ovviamente la dirigenza rossonera sta già lavorando al piano B. È emerso già il nome di Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus e che piace molto a Zvonimir Boban. Il quotidiano Leggo svela che nel mirino rossonero potrebbe esserci pure Fernando Llorente, che con l’arrivo di Ibra lascerebbe Napoli a gennaio. Il 34enne spagnolo percepisce circa 2,5 milioni di euro netti e tale ingaggio non sarebbe troppo pesante per il bilancio milanista.

