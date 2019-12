Ibrahimovic temporeggia, il Milan contatta Mandzukic: la situazione

Zvonimir Boban ha avviato contatti con Mario Mandzukic e la Juventus per capire i margini di trattativa. Il Milan sta ancora aspettando una risposta da Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan è in attesa che Zlatan Ibrahimovic prenda una decisione, ma si guarda anche attorno. Nonostante lo svedese sia la prima scelta per l’attacco, è normale che il club valuti pure altre possibilità.

La dirigenza ha fatto la propria offerta e ora la scelta spetta al giocatore, non convinto sulla durata del contratto (6+12, vorrebbe subito 18 mesi) e sull’ingaggio. Il Milan non sembra intenzionato a rilanciare, ciò apre ad altre possibilità per il futuro dell’ex capitano dei Los Angeles Galaxy. Sia il Napoli che squadre estere possono inserirsi per assicurarselo.

Calciomercato Milan, Mandzukic alternativa a Ibrahimovic

Oggi il Corriere dello Sport conferma che il Milan ha effettuato un primo vero sondaggio per Mario Mandzukic. È stato Zvonimir Boban a telefonare all’attaccante, suo connazionale e attualmente ai margini della Juventus. Per esperienza e qualità potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli, che a gennaio avrà bisogno di disporre di almeno un paio di rinforzi esperti che possano essere di aiuto a un gruppo molto giovane come quello rossonero.

Il Milan per adesso ha effettuato dei contatti esplorativi, sia con Mandzukic che con la Juventus. Il 33enne centravanti croato è fuori dal progetto di Maurizio Sarri e in estate aveva rifiutato tutte le offerte. Ma a gennaio partirà, vuole giocare. L’ostacolo maggiore al suo trasferimento è rappresentato dall’ingaggio da 6 milioni di euro netti che percepisce oggi a Torino. Il contratto scade nel giugno 2021.

Il Milan non può garantirgli la stessa cifra, considerando pure l’età di Mandzukic (34 anni a maggio 2020). Boban ha capito che la trattativa tra la Juve e il Manchester United è in una fase di stallo, dunque sta provando a comprendere i margini di manovra in vista di gennaio. Il giocatore non ha chiuso le porte al trasferimento in maglia rossonera, valuta più soluzioni per il proprio futuro.

Hernandez e Bennacer super: ora Pioli vuole rilanciare Leao e Rebic