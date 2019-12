FIFA 20 TOTY | 55 candidati disponibili nei pacchetti

Ieri la EA Sports ha sorpreso tutti con l’annuncio della squadra dell’anno. Gli utenti, per la prima volta, potranno scegliere l’undici migliore della stagione. Oggi è arrivata un’altra sorpresa per chi gioca a FIFA Ultimate Team: i 55 candidati infatti sono disponibili nei pacchetti per una settimana a partire da ora. Insieme a questo evento, la EA ha lanciato anche le SBC dei Futmas: i primi giocatori disponibili sono Simon e Axel Witsel, ne arriveranno delle altre nei prossimi giorni.

Chiaramente l’attenzione della gente è tutta sulla possibilità di trovare tutti i candidati toty nei pacchetti. Si possono trovare tutti, quindi anche quelli con un overall non proprio altissimo. Chiaramente sono momenti di grande fermento per chi gioca a FIFA e in questa fase sono tutti pronti a spacchettare alla ricerca dei giocatori migliori. Ricordiamo che è possibile votare il team of the season sul sito della EA dopo aver effettuato l’accesso col proprio account. Buona fortuna!

FIFA 20 TOTY, la lista dei 55 candidati

Portieri:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

André Onana (Ajax)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Difensori:

Jordi Alba (Barcellona)

Alexander-Arnold (Liverpool)

Leonardo Bonucci (Juventus)

José Maria Gimenez (Atletico Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

Koulibaly (Napoli)

Laporte (Manchester City)

De Ligt (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Roberton (Liverpool)

Alex Sandro (Juventus)

Thiago Silva (PSG)

Skriniar (Inter)

Tagliafico (Ajax)

Van Dijk (Liverpool)

Vertonghen (Tottenham)

Centrocampisti:

De Bruyne (Manchester City)

Paulo Dybala (Juventus)

Eriksen (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Havertz (Bayer Leverkusen)

Henderson (Liverpool)

De Jong (Ajax)

Kanté (Chelsea)

Modric (Real Madrid)

Reus (Borussia Dortmund)

Sancho (Borussia Dortmund)

David Silva (Manchester City)

Tadic (Ajax)

Verratti (PSG)

Wijnaldum (Liverpool)

Attaccanti: