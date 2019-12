Fassone: “Gattuso allenatore maniacale. Voleva Callejon al Milan”

L’ex amministratore delegato del Milan cinese, Marco Fassone, ha rivelato un retroscena di calciomercato con Gennaro Gattuso allenatore.

Marco Fassone ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando il passaggio di Gennaro Gattuso al Napoli. Quando era amministratore delegato del Milan, fu proprio Fassone insieme a Mirabelli a promuovere Rino ad allenatore della prima squadra.

Oggi Fassone ha parlato di Gattuso allenatore: “Oggi c’è stato un cambio, Gattuso è un allenatore che pretende tantissimo dai suoi calciatori, un allenatore maniacale, straordinario“. Grandi elogi da parte dell’ex dirigente rossonero.

Anche se la scelta dell’esonero di Ancelotti è stata per lui inaspettata: “È stata una scelta sorprendente conoscendo il presidente De Laurentiis, non abituato tantissimo ai cambi in corsa. Solo qualche anno fa, esonerò Donadoni per prendere Walter Mazzarri”.

Gli elogi a Gattuso e il retroscena di calciomercato relativo a José Callejon: “Gattuso, nel 2018, quando il giocatore era a scadenza, voleva prendere Callejon dal Napoli. Un calciatore che gli piace tantissimo, fece di tutto affinché lo portassimo al suo Milan, ma poi rinnovò. Adesso lo ha ritrovato nel Napoli e sicuramente lo schiererà nella sua formazione tipo. Callejon è un giocatore duttile che può fare le fortune di Gattuso“.

