Piatek: “Sono forte e migliorerò ancora. Concentrato sul Sassuolo”

Le parole di Piatek al Match Program di questa settimana. Il polacco è carico in vista del Sassuolo

Solito appuntamento con il Match Program del Milan. Protagonista dell’intervista esclusiva di questa settimana è Krzysztof Piatek, tornato al gol a Bologna su calcio di rigore. Sono quattro per lui le rete in questa stagione.

Tante le difficoltà nei primi mesi, adesso sembra aver ritrovato la condizione. Alla domanda su come si sente, il polacco ha risposto come sempre con grande sicurezza di sé: “Perfetto. Sono contento, sono forte“.

In settimana ha detto di aver sbagliato la preparazione estiva e per questo non è riuscito a fare bene. In questa intervista ribadisce il concetto: “Ho cambiato modo di allenarmi. Seguo il mio programma, sto crescendo e sono convinto che continuerò a migliorare“.

Piatek sulla crescita del Milan

Non solo lui. Tutto il Milan è cresciuto nell’ultimo periodo a livello di gioco e fisico. Piatek è contento dei suoi compagni di squadra: “Abbiamo giocatori di grande qualità. Sono contento di averli in squadra con me. Loro aiutano me e io devo aiutare loro“.

E a Bologna è riuscito proprio a fare questo, aiutare la squadra. Ha lottato con Danilo e Bani, ha preso tanti falli e si è conquistato anche il rigore poi realizzato da lui stesso. Che sia la luce in fondo al tunnel?

Intanto, alla domanda sui suoi obiettivi stagionali, Piatek resta sul pezzo: “Penso solo alla prossima partita contro il Sassuolo. Sono concentrato su quello. Per me è importante dare sensazioni positive alla squadra“. In settimana ha detto che secondo lui può ripetere gli stessi gol dell’anno scorso. Difficile…

Infine, in occasione del compleanno del Milan, che domani compie 120 anni, Piatek ha fatto i suoi personalissimi auguri in italiano: “Tanti auguri caro vecchio cuore rossonero“.