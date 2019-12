Milan Primavera, 3-0 allo Spezia e ottava vittoria consecutiva

Il Milan Primavera vince anche contro lo Spezia: 0-3 in trasferta e ottava vittoria consecutiva. Consolidato ancora di più il primo posto in classifica.

Il Milan Primavera non si ferma, ingrana l’ottava vittoria consecutiva. Spazzato via in trasferta lo Spezia, netto 3-0 contro i bianconeri. I giovani rossoneri consolidano sempre più il primo posto in classifica.

Match subito in discesa con il gol del vantaggio al 13′ con Luca Capanni. Poche altre emozioni nel primo tempo. Partita chiusa poco dopo, al 58′ del secondo tempo, grazie alla marcatura di Tonin. Nel finale arriva anche il terzo gol, doppietta per Tonin, che arrotonda il risultato e lo fissa sul definitivo 3-0.

Ottava vittoria consecutiva per i ragazzi di Federico Giunti, sempre più in testa alla classifica del campionato Primavera 2. Milan con 32 punti dopo 12 giornate, primo a +6 dal Verona secondo a 26 punti. Ricordiamo che solo la prima classificata viene promossa direttamente.

MILAN-SASSUOLO, RITIRO IN HOTEL: PIOLI SPIEGA PERCHÈ