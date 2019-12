Seria A femminile, Verona-Milan 0-1: gol decisivo di Valentina Giacinti

Milan batte Hellas Verona 1-0 nella partita valida per la decima giornata del campionato Serie A femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz si sono imposte grazie alla rete segnata dal capitano Valentina Giacinti al 49′.

Un successo importante per le rossonere, all’ultima partita del 2019 e brave a vincere in una trasferta che poteva nascondere delle insidie. A dire il vero il risultato di oggi sta parecchio stretto al Milan, che fin dall’inizio del match ha creato molte occasioni da gol e avrebbe potuto vincere con un margine più ampio sull’Hellas Verona.

Diverse chance sono capitate proprio a Valentina Giacinti, che comunque a inizio secondo tempo ha trovato la via della rete su assist di Valentina Bergamaschi. Già al 5′ le rossonere potevano essere in vantaggio, ma Miriam Longo a tu per tu con il portiere avversario si è fatta respingere la conclusione. Traversa di Lady Andrade al 20′ e un’altra colpita da Stine Hovland all’80’.

L’Hellas Verona non ha creato granché problemi alla squadra di mister Ganz, che neppure nei sei minuti finali ha sofferto. Nelle gialloblu anche un’espulsione, quella di Zanoletti.