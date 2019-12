Boban: “Mercato? Da capire se c’è davvero la necessità”

Boban ha parlato di mercato Milan ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni

Zvonimir Boban, presente alla cena per i 120 anni del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il dirigente rossonero ha parlato anche di mercato e non è mancato l’argomento Ibrahimovic.

Innanzitutto però ha aperto l’intervista parlando della partita di oggi: “Con la vittoria sarebbe stato meglio. Abbiamo fatto il massimo ma non abbiamo fatto gol. Avremmo meritato ma anche il Sassuolo ha fatto una bella partita“.

Oggi ha rivisto tantissimi ex compagni e ha raccontato le sue sensazioni: “Fantastico, anche se eravamo tesi per la partita. Ora stiamo più tranquilli, anche se non abbiamo vinto. Ho avuto compagni straordinari e ho sempre cercato di seguirli per imparare qualcosa“.

Il Milan riuscirà a tornare a quei livelli? Boban risponde: “Ci vorrà del tempo, ma non sappiamo se ci arriveremo. Noi faremo il massimo per avere un Milan migliore in tempi brevi“.

Infine sul calciomercato e sul possibile arrivo di Ibrahimovic: “Non so, oggi ha parlato Paolo e non mi va di ripetere le stesse cose. Stiamo seguendo un po’ di cose ma poi vedremo se c’è davvero la necessità“.