Il Milan sta per compiere 120 anni di storia e piovo messaggi e auguri da ogni fronte. Tra questi, ci sono anche quelli dell’indimenticabile Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti scrive al Milan. Reduce dall’esonero col Napoli dove gli è subentrato per ironia del destino Gennaro Gattuso, l’indimenticabile ex tecnico rossonero ha scritto al club in vista dei suoi 120 anni di storia.

“Buon compleanno Milan! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane”, ha scritto il tecnico emiliano attraverso i suoi canali social.

Ancelotti che intanto potrebbe subito tornare subito in corsa dopo l’amara esperienza partenopea. Secondo quanto giunge dall’Inghilterra, infatti, ci sarebbero ben due club inglesi sulle sue tracce: l’Arsenal e l’Everton. Reduci dagli esoneri di Unai Emery e Marco Silva, entrambe le società cercano una nuova guida tecnica.

Nel frattempo c’è chi sogna un clamoroso ritorno in rossonero. Tra questi, stando ad alcune indiscrezioni di alcune settimane fa, ci sarebbe anche lo stesso Dt Paolo Maldini. In vista dell’estate, infatti, il dirigente rossonero starebbe ipotizzando un sorprendente ritorno in casa Diavolo. Ma è decisamente prematuro per certi tipo di ragionamenti.

