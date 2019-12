Milan, Sala: “Stadio? Non sono un pazzo, così non va”

E’ ancora muro contro muro tra la società rossonera, l’Inter e il primo cittadino del capoluogo lombardo

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio, che Inter e Milan vorrebbero realizzare. Il primo cittadino – a margine della premiazione della classifica sulla qualità della vita promossa da Il Sole 24 ore – ha continuato a confermare il suo punto di vista sulla possibilità di costruire un impianto, che comporti anche l’abbattimento di ‘San Siro’.

Ecco le dichiarazioni a Sky Sport: “Noi milanesi abbiamo una certezza, siamo proprietari di uno stadio che ha un valore di 100 milioni e che ci rende 10 milioni l’anno, 5 in manutenzione e 5 in cash. Milan e Inter propongono di costruire un nuovo impianto sul nostro terreno, ci dicono di buttare giù il nostro stadio. Ci dicono inoltre che torneremo proprietari del nuovo stadio tra 99 anni e che percepiremo l’affitto dopo 33 anni. Il Comune, quindi, passerebbe da 100 milioni di valore e 10 milioni di rendita a zero. Dicendo che così non va bene non mi sembra di essere un pazzo”.

Continua dunque lo ‘scontro’ tra il sindaco Sala e le due società milanesi che vorrebbero costruire un nuovo impianto per crescere e mettersi al pari dei più grandi club europei.