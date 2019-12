Sorteggi Champions ed Europa League: le rivali delle squadre italiane

Oggi sorteggi a Nyon per gli ottavi di Champions e sedicesimi di Europa League. Scopriamo le avversarie di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma.

Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions e per i sedicesimi di Europa League. C’era grande curiosità di vedere gli accoppiamenti nelle due competizione, soprattutto per quanto riguarda le squadre italiane.

In Champions fortunate Juventus e Atalanta, che hanno pescato rispettivamente Lione e Valencia. Non sarà una passeggiata, ma entrambe potevano prendere avversarie decisamente più forti. È andata male, invece, al Napoli di Gennaro Gattuso: dovrà affrontare il Barcellona di Leo Messi, che finalmente giocherà nel San Paolo che per diversi anni è stata la casa di Diego Armando Maradona.

Non mancano altre sfide interessanti negli ottavi della competizione. Il Real Madrid di Zinedine Zidane se la vedrà con il Manchester City di Pep Guardiola. Invece il PSG giocherà contro il temibile Borussia Dortmund. Sarà sicuramente bello il match tra Atletico Madrid e Jurgen Klopp col confronto fra Diego Simeone e Jurgen Klopp. Da seguire pure Chelsea-Bayern Monaco. Il Tottenham di José Mourinho ha pescato il Lipsia, invece.

In Europa League la Roma affronterà i belgi del Gent, mentre l’Inter i bulgari del Ludogorets. Due avversarie assolutamente alla portata. Per il Wolverhampton di Patrick Cutrone ci sarà l’Espanyol.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Borussia Dortmund-Psg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

IL TABELLONE DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel Nicosia-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-Lask

Bruges-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht-RB Salisburgo

Shakhtar-Benfica

Wolfsburg-Malmo

Roma-Gent

Rangers-Sporting Braga