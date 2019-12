Di Marzio: “Incontro Milan-Lucci, chiesto il rinnovo di Calabria”

Calciomercato Milan: oggi incontro in via Aldo Rossi tra la dirigenza rossonera e Alessandro Lucci, agente di Davide Calabria: si è parlato di rinnovo.

Il Milan oggi ha incontrato Alessandro Lucci, agente tra gli altri di Davide Calabria. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si è discusso della possibilità di rinnovo di contratto.

Il terzino destro ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. Non c’è una vera “emergenza” rinnovo. Soprattutto vista la situazione in cui si trova il giocatore, scalzato da Andrea Conti, e con le ultime partite giocate a livelli disastrosi (vedi Roma-Milan, tra le altre).

Più probabile, a nostro avviso, che Milan e Lucci possano avere discusso del futuro in generale di Calabria. Fermo restando che il rinnovo – o peggio ancora un adeguamento d’ingaggio – siano impossibili al momento da avvallare per il club rossonero, le parti potrebbero aver parlato proprio di calciomercato. Magari di offerte in uscita ricevute da Calabria per lasciare il Milan.

Calciomercato Milan: Calabria chiede il rinnovo

Si è parlato di possibili nuovi terzini destri nel mirino dei rossoneri, che prevedevano un’uscita di uno tra Conti e Calabria. E ad oggi quest’ultimo è molto più probabile che dica addio. Il Milan valuta il suo cartellino 15 milioni di euro. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità in merito.

È vero che il rendimento di Calabria quando è stato chiamato in causa non è stato affatto positivo, ma è probabile gli possano essere date nuove opportunità nel corso della stagione.

Ad oggi un addio è da considerare, ma è anche complicato che un club spenda tanti soldi per un giocatore che ha dato poche garanzie fin qui. Senza considerare che, in caso di cessione a gennaio di Calabria, il Milan dovrebbe intervenire sul mercato per acquistare una riserva di Conti per lo meno. Resta una situazione che verrà discussa, ma non sembra una priorità assoluta.