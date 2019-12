Cutrone, il Milan sulla pelle: ecco il nuovo tatuaggio – VIDEO

Patrick Cutrone con il Milan sulla pelle: ecco il nuovo tatuaggio sul braccio destro dell’ex rosonero con la data del suo esordio il 21 maggio 2017.

Patrick Cutrone ha il Milan nel cuore, e ora anche sulla pelle. È noto l’amore dell’attaccante per i rossoneri, che lo hanno cresciuto, fatto esordire e diventare un calciatore di livello.

Oggi è tornato in Italia per farsi un nuovo tatuaggio sul braccio destro. L’attaccante si è tatuato la data del suo esordio con il Milan, 21 maggio 2017 (in Milan-Bologna 3-0), e lui a San Siro con la maglia numero 63 che aveva in rossonero.

La scorsa estate è stato ceduto al Wolverhampton, operazione da oltre 20 milioni di euro, con buona pace sua e di molti tifosi che avrebbero preferito la sua permanenza. Cutrone ha sempre messo il cuore in ogni partita, dando sempre tutto per la maglia. Adesso in Premier League sta cominciando ad ambientarsi, dopo un inizio non semplice: sin qui ha collezionato 23 presenze, 3 gol e 4 assist.