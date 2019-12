Gazidis: “Sorpreso dalle immagini rilasciate dalla Lega”

L’Amministratore Delegato del Milan torna a parlare del razzismo: “Non è solo un problema italiano”

Fa discutere la campagna anti razzismo lanciata dalla Lega Serie A. Il Milan stamani ha preso ancora una volta posizione, ribadita da Ivan Gazidis ai microfoni di BBC 5 Radio: “Non è solo un problema italiano. Un primo passo per cercare di affrontare il razzismo che abbiamo nei nostri stadi, è riconoscere il problema“.

L’amministratore delegato commenta così le immagini: “Ho visto queste immagini rilasciate dalla Lega che sono state chiaramente una sorpresa. Siamo stati fortemente in disaccordo con l’uso di queste immagini che ritenevamo insensibili e con una cattiva tempistica”.

L’ex dirigente dell’Arsenal continua: “L’artista cercava di stimolare a disarmare un immaginario disumanizzante, ma è abbastanza ovvio che queste sottigliezze si perderebbero nella sabbia della comunicazione, è un modo molto goffo di lanciarsi in quella che in realtà speriamo si rivelerà una campagna efficace per scacciare il razzismo dal calcio italiano“.