Jori Delli in lingerie fa impazzire Instagram e sfida Diletta Leotta | FOTO

Jori Delli fa impazzire i suoi followers con una foto esagerata. Eccola in tutto il suo splendore

La risposta a mora a Diletta Leotta? Pare proprio di sì. Parliamo di Jori Delli, la bellissima giornalista sportiva e volto di Sportitalia. Sui social è già molto famosa e lui è un’influencer molto seguita.

Una delle sue ultime foto ha fatto letteralmente impazzire il famoso social network. Si presenta in lingerie e la scollatura è veramente pazzesca. Lasciamo parlare le immagini…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta “Spiata” da dietro mentre calpesta il manto del San Paolo – VIDEO

Jori Delli fa impazzire i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram ⭐️ Un post condiviso da 🌺Jori Delli🌺 (@joridelli) in data: 15 Dic 2019 alle ore 9:58 PST

Jori Delli non è famosa per la partecipazione a Sportitalia. Già prima era nota su Instagram per le sue foto. Parliamo di una ragazza con forme importanti e con una bellezza disarmante. Sui social l’hanno già ribattezzata come la risposta mora a Diletta Leotta… Tra l’altro è una grande tifosa del Milan.

Entrambe sono note nel mondo del calcio e hanno grande seguito sui social. Foto del genere poi non fanno altro che alimentare il “dualismo” fra queste due ragazze. C’è chi preferisce la bionda e chi la mora. Ma in ogni caso si casca bene…

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, errore al Gran Galà | la reazione di Handanovic | VIDEO