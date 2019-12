Milan, Theo Hernandez ha già quasi triplicato il suo valore 

Theo Hernandez boom: capocannoniere rossonero, miglior giocatore e miglior acquisto estivo. Il francese già vale più del doppio rispetto al suo acquisto.

A Bergamo senza il capocannoniere nonché il miglior giocatore di questo Milan. Perché Theo Hernandez, capocannoniere rossonero, è senz’altro considerabile il miglior acquisto estivo del Diavolo nonché il calciatore più produttivo di questa prima parte di stagione.

Attualmente a quota 3 reti accanto a Krzysztof Piatek, lo avrebbe anche superato se domenica il Var non gli avesse annullato. Come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, solo l’infortunio estivo ha rallentato la sua marcia verso la fama. Ma una volta rientrato, non ce ne stato più per nessuno. Nemmeno per quel Ricardo Rodriguez titolarissimo con Gennaro Gattuso e ora accantonato.

E ancor prima di concludere il girone d’andata, il francese può già ritenere di aver superato i primo step. Dall’estate a oggi, infatti, l’ex Real Madrid ha già triplicato il suo valore il quale adesso sfiora i 50 milioni di euro rispetto ai 20 pagati in estate. Il perfetto esempio della politica targata Ivan Gazidis ed Elliott Management Corporation. Ma il 22enne di Marsiglia dovrà essere l’apripista di una lunga serie e non di certo l’eccezione. Il piano è chiaro: dovranno arrivare tanti “altri Theo” da gennaio in poi.

