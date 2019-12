Milanello Live: sessione video-analisi, tattica e tecnica

Comincia la preparazione settimanale in vista di Atalanta-Milan: oggi ritorno a Milanello per i rossoneri agli ordini di Stefano Pioli. Il racconto dell’allenamento.

Il Milan oggi è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli. Rossoneri che si sono ritrovati nel centro sportivo di Carnago nel primo pomeriggio. Presente Frederic Massara. Ecco il racconto dell’allenamento da acmilan.com:

Squadra al lavoro a Milanello questo pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Pioli. Prosegue dunque la preparazione in vista dell’ultima partita del 2019 che vedrà il Milan impegnato a Bergamo con l’Atalanta domenica 22 dicembre alle 12.30.

Sessione di video analisi per i rossoneri, prima di procedere con l’attivazione muscolare eseguita in palestra. A seguire squadra in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per una fase di riscaldamento con una serie di esercizi tra le sagome e gli ostacoli bassi, seguiti da alcuni torelli a tema. I portieri, parallelamente, hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci.

Il programma di giornata si è poi focalizzato sul possesso palla, che ha preceduto una serie di esercitazioni tecniche seguite da alcune partitelle a tema su campo ridotto. Cross e tiri in porta per terminare il lavoro odierno.

Il programma di domani, giovedì 19 dicembre, prevede una seduta d’allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.