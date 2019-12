Todibo, distanza tra Milan e Barcellona sul prezzo

Calciomercato Milan: non c’è ancora accordo tra il club rossonero e il Barcellona sulla valutazione di Jean-Clair Todibo. Le parti continuano a trattare.

Continua ad essere Jean-Clair Todibo l’obiettivo principale del Milan per rinforzare la difesa a gennaio. Tutte le ultime notizie di calciomercato danno il giovane francese in cima alla lista della dirigenza.

Oggi Tuttosport conferma che il giocatore ha detto sì all’idea di un trasferimento a Milano. Nel Barcellona non ha sufficiente spazio e in maglia rossonera invece avrebbe minutaggio maggiore. Per età e qualità è un profilo che piace molto dalle parti di Casa Milan, dove si sta facendo il possibile per acquistarlo nella finestra invernale del mercato.

Il problema che ostacola l’operazione è la diversa valutazione del cartellino fatta dai club. Il Barcellona chiede 20 milioni di euro, mentre Paolo Maldini e Zvonimir Boban non vorrebbero andare oltre i 10 milioni di spesa. Ci sarà parecchio da trattare per raggiungere un accordo economico tra le parti. Non è detto che l’intesa venga trovata, nonostante le due società abbiano buoni rapporti.

Todibo è un profilo gradito alla proprietà Elliott Management Corporation e all’amministratore delegato Ivan Gazidis. Toccherà al management sportivo cercare di trovare le giuste condizioni per portarlo a Milanello. Nel frattempo verranno valutati anche altri difensori centrali, delle alternative vanno sempre tenute pronte.

Calciomercato Milan | Crystal Palace su Borini. Rodriguez può andare in Turchia