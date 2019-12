Ultimissime mercato Milan | da Ibrahimovic a Todibo – VIDEO

Il Milan è a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. Maldini e Boban sono al lavoro per individuare i profili migliori. In attacco il sogno è ancora Zlatan Ibrahimovic: la pista si è raffreddata nelle ultime ore, ma c’è ancora qualche speranza. Mandzukic è un’opzione concreta: il giocatore gradisce ma l’ostacolo è lo stipendio. Intanto Todibo è più che un’idea: ci sarebbe già il sì del difensore ma manca l’intesa col Barcellona che chiede sui 20 milioni. Capitolo cessioni: il Real Madrid è su Donnarumma ma Gigio non vuole andar via, Ricardo Rodriguez si avvicina al Fenerbahce e Ante Rebic potrebbe tornare all’Eintracht. Anche Fabio Borini in uscita: piace a Torino, Fiorentina e Crystal Palace. Davide Calabria invece potrebbe restare.

