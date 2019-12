Kessie, nuovi contatti tra l’agente e due club

Calciomercato Milan: Franck Kessie può dire addio. Oggi nuovi contatti dell’agente con Napoli e Wolverhampton.

La permanenza di Franck Kessie nel Milan non è così certa, anzi. Più d’una fonte ha riportato della possibilità di cedere l’ivoriano, non indispensabile per il centrocampo rossonero. Una cessione che potrebbe anche permettere di fare cassa.

Oggi ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’agente di Kessie e due club: uno italiano, il Napoli, e uno inglese, il Wolverhampton. La notizia arriva dai colleghi di “Milanisti Non Evoluti”. Interessi dunque da Serie A e Premier League, non nuovi peraltro. Del Napoli si parla da qualche settimana, complice anche l’arrivo di Gennaro Gattuso in azzurro, che lo conosce bene. Mentre i Wolves, dove peraltro raggiungerebbe Patrick Cutrone, c’erano stati già dei contatti la scorsa estate.

Proprio l’agente di Kessie è quello che starebbe spingendo maggiormente alla sua cessione. Nel giorno in cui il giocatore rilasciava un’intervista in cui si vedeva al Milan in futuro, il suo agente dichiarava: “Futuro? Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente. Il mercato di gennaio sta per arrivare, se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione“.

L’opzione Premier League per Kessie non si chiude solo al Wolverhampton. C’è stato anche un approccio del West Ham, che ha già parlato con il Milan. Ma al momento la pista si è raffreddata per via di questioni interne alla società.

CESSIONE KESSIE: PRO E CONTRO DELL’EVENTUALE OPERAZIONE