Milan-Todibo, dirigenza fiduciosa. Ma serve una cessione per l’affondo 

Milan-Barcellona, trattativa in corso per Jean-Clair Todibo. Giocatore ed entourage hanno già dato disponibilità per un trasferimento a gennaio, ora mancano appena due step.

Jean-Clair Todibo, salgono le quotazioni del talento francese per la difesa del Milan. Come infatti rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il dialogo è già iniziato circa un mese fa e Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono in constante contatto con Erid Abidal, dirigente del Barcellona che ha scovato prima di tutti il difensore.

Todibo – racconta il quotidiano – ha una storia particolare alle spalle: in primis perché un incidente stradale rischiava di bloccare sul nascere la vocazione sportiva, inoltre perché ha iniziato a giocare da mediano per poi ‘scivolare’ nel reparto arretrato.

Milan, c’è il sì di Todibo per gennaio

Era infatti chiamato il ‘nuovo Pogba’, grazie al suo fisico imponente e un talento indiscutibilmente noto. Da lì l’exploit come difensore e il passaggio in blaugrana, dove tuttavia non ha trovato lo spazio che avrebbe desiderato. Ora Maldini è pronto a scommetterci su, proprio come già fatto con Theo Hernandez in estate.

Il Barça, nel frattempo, ha bisogno di far cassa, ed è per questo che ha deciso di mettere sul mercato il talento transalpino. Nel frattempo ci sono tutti i presupposti per la fumata bianca, dal momento che Todibo e il suo entourage hanno dato l’ok al trasferimento a Milano.

Ed è proprio per questo che la dirigenza rossonera appare anche fiduciosa sulla possibilità di chiudere l’affare, anche se la richiesta di base è alta e la formula con il diritto di recompra non piace granché alla proprietà. Ma le conversazioni sono in evoluzione e si troverà un punto d’intesa. Todibo, intanto, è considerato in Spagna un ragazzo molto serio e professionale, con anche una personalità ben strutturata nonostante la giovane età.

Servono tuttavia i soldi per chiudere l’affare, perché la soluzione del prestito non sembra realizzabile. E allora ecco che torna la necessità di vendere: Ricardo Rodriguez, Davide Calabria, Fabio Borini e Ante Rebic sono solo alcuni di quelli che potrebbero finire sulla lista dei partenti. Servirà passare dalle cessioni per mettere il moto il motore del mercato invernale.

