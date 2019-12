Montella, ufficiale l’esonero dopo Fiorentina-Roma 1-4

È arrivato l’inevitabile esonero per Vincenzo Montella. In seguito alla pesante sconfitta della Fiorentina per 1-4 in casa contro la Roma, il club ha ufficializzato la propria decisione.

Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale violachannel.it: «ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra».

Il patron Rocco Commisso e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno difeso Montella finché hanno potuto. Ma dopo la pesante sconfitta allo stadio Artemio Franchi contro la Roma, era inevitabile che giungesse l’esonero. Il tecnico avellinese non ha fatto buoni risultati da quando è tornato alla Fiorentina, che adesso cerca un nuovo allenatore.

In questi giorni sono circolati più nomi per la panchina viola. Da Giuseppe Iachini a Cesare Prandelli, da Gianluigi Di Biagio a Davide Nicola. Altre opzioni probabilmente emergeranno nelle prossime ore. Poi vedremo quale decisione prenderanno Commisso e Pradè. Intanto Montella è al terzo esonero consecutivo, contando pure quelli al Milan e al Siviglia.