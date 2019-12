Atalanta-Milan 5-0: Donnarumma in lacrime a fine gara – FOTO

L’Atalanta umilia il Milan e Gianluigi Donnarumma non trattiene le lacrime a fine partita. Lo sconforto è troppo e il portiere scoppia in un pianto all’uscita dal campo.

Atalanta-Milan 5-0. E Gianluigi Donnarumma scoppia in lacrime al triplice fischio. Troppo la vergogna da parte del portiere rossonero, enorme il senso di umiliazione e di sprofondo. Proprio quando il Diavolo, tra Bologna e Parma, sembrava aver ridato piccoli segnali di speranza e di ripresa.

Il classe 99 così non si è trattenuto, ed è stato consolato dai membri dello staff e dei compagni a fine partita. Un’imbarcata tremenda che ora rischia di avere gravissimi contraccolpi sulla squadra di Stefano Pioli. Il 2019 si chiude perfettamente a metà classifica, con soli 21 punti e distante otto lunghezze dall’Europa League e addirittura 14 dalla Champions.

Per Donnarumma, colui che ha visto da più vicino la furia della Dea, resta la mortificazione di raccogliere ben cinque palloni dalla porta. Senza possibilità di replica e col rischio di incassarne anche un sesto nel finale. Inevitabile lo sconforto.

Ne aveva subite di bastoste in questi anni di declino, ma mai una del genere. Del resto si tratta della peggior sconfitta milanista dal 1998. In quell’occasione il Milan perse con lo stesso risultato in casa della Roma. Il Milan torna indietro nel tempo ma nell’epoca sbagliata. E’ buio totale.

