Infortunio Rodriguez: risentimento all’adduttore per il terzino

Rodriguez infortunato in Atalanta Milan, risentimento all’adduttore per il giocatore svizzero. Lo sostituisce Calabria

In Atalanta Milan si è rivisto in campo dal primo minuto Ricardo Rodriguez. Theo Hernandez era out per squalifica quindi Pioli ha scelto lo svizzero per sostituirlo.

Al termine di un primo tempo imbarazzante dei rossoneri, l’allenatore ha deciso di sostituirlo. Qualcuno pensava che si trattasse di una scelta tecnica, invece pare che l’ex Wolfsburg non stava benissimo dal punto di vista visito.

Stando alle prime indiscrezioni raccolte, il giocatore avrebbe riportato un risentimento all’adduttore. Così lo staff medico avrebbe deciso di non rischiare e di richiamarlo in panchina. Al suo posto è entrato Davide Calabria, anche lui al rientro in campo dopo diverse assenze.

Rodriguez, ultima volta col Milan?

Potrebbe esser stata l’ultima apparizione di Rodriguez con la maglia del Milan. Sono sempre più insistenti infatti le voci che lo vorrebbero lontano dai rossoneri già a gennaio.

Il ritorno in Bundesliga sembra l’ipotesi più probabile, mentre la trattativa col Fenerbahce si è arenata per volontà del Milan. Che ha detto no all’offerta. Su di lui c’è anche il Napoli di Gennaro Gattuso: fra i due c’è grande feeling e si potrebbe arrivare ad un accordo.

Sicuramente l’avventura di Rodriguez al Milan è finita. L’arrivo di Theo gli ha tolto il posto da titolare e lui, che si sente un giocatore importante, non ha intenzione di rimanere una riserva per tutta la stagione.

Non ci dimentichiamo che in estate ci sono gli Europei e Rodriguez è un elemento imprenscindibile della Svizzera. Non può permettersi quindi di rimanere fermo per troppo tempo. Questo è il concetto ribadito di recente anche dal suo agente.

Ora è alle prese con questo infortunio che, speriamo, non complichi nulla in chiave mercato. Il risentimento all’adduttore non è un problema grave ma va comunque curato. Attendiamo aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del giocatore.