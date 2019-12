Christoph Graf, agente di Becir Omeragic, confessa che ci sono stati dei contatti col Milan. Le voci di calciomercato sul talento dello Zurigo sono vere.

Becir Omeragic è uno dei giovani talenti recentemente accostati al Milan. Si è parlato di contatti avviati e del desiderio del club di bloccarlo già a gennaio.

La trattativa non è ancora decollata, anche perché lo Zurigo per il 17enne difensore centrale chiede una cifra ritenuta troppo alta a Casa Milan. Inoltre la società svizzera preferirebbe tenere ancora un po’ il giocatore per valorizzarlo e cederlo a un prezzo maggiore.

Calciomercato Milan, l’agente di Omeragic conferma i contatti

Christoph Graf, agente di Omeragic, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it e ha confermato le indiscrezioni circolate recentemente: «Sì, ci sono stati contatti con il Milan – ha confessato – Omeragic è interessato a giocare nella Serie A italiana un giorno, ma in ogni caso è ancora molto presto».

Il difensore classe 2002 è ritenuto uno dei migliori nel suo ruolo tra i pari età. Il Milan vuole accelerare i tempi e bruciare la concorrenza, però per convincere lo Zurigo servirà l’offerta giusta. Omeragic, nato a Ginevra e di origini bosniache, ha esordito in Prima Squadra nel maggio scorso e finora ha collezionato 14 presenze.

All’inizio di questa stagione ha avuto alcuni acciacchi fisici, ma una volta ripresosi è diventato un titolare. Un giovanissimo che sembra avere il potenziale per fare cose importanti in futuro. Il club rossonero lo ha messo nel mirino e spera di concludere l’affare in tempi brevi. Non sarà facile, dato che era trapelata una richiesta da quasi 10 milioni di euro da parte dello Zurigo. Servirà trattare per giungere ad un accordo.

Si parla già di una possibile convocazione di Omeragic nella nazionale maggiore svizzera. Se ciò dovesse avvenire, il prezzo difficilmente si manterrà basso. Il Milan dovrà essere abile ad assicurarsi il giocatore nelle giuste tempistiche e senza un esborso economico eccessivo.

News Milan | Pioli non rischia: le riflessioni andranno altrove