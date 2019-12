Milan, Pioli non rischia: le riflessioni andranno altrove

Milan, Stefano Pioli non è a rischio esonero dopo il pesante tracollo di Bergamo. Lo assicura il Corriere della Sera oggi in edicola.

Stefano Pioli non rischia. Non sarà preso nessun provvedimento verso il tecnico dopo l’imbarazzante goleada di Bergamo. Lo assicura il Corriere della Sera oggi in edicola, assicurando come sia questa l’unica certezza in un momento di altissima tensione in casa Milan.

Nonostante l’imbarcata di ieri, infatti, miglioramenti ce ne sono stati. E inoltre è ormai chiaro a tutti che il problema del Diavolo non sia l’allenatore. Quel che è certo è che la disfatta di Bergamo ha incendiato l’aria ai piani alti di Elliott Management Corporation, la quale in realtà era già incandescente. E il Milan ora è una spaventosa polveriera, ma le valutazioni andranno altrove e non verso la guida tecnica.

A difendere l’operato dell’allenatore è stato anche lo stesso Zvonimir Boban, il primo a metterci la faccia nel post partita. Pur non esimendosi dalla vergogna – anzi – il Cfo milanista ha comunque difeso la guida tecnica. Non si è affatto risparmiato il dirigente rossonero: “Non ci sono dubbi, ognuno di noi sente un dolore profondo, soprattutto alla luce della non prestazione che abbiamo visto. Non cerchiamo patetiche difese di questa patetica sconfitta”. E ancora: “Noi siamo i primi tifosi del Milan. Per me è patetico scusarsi dopo un rovescio del genere, offende quasi di più gli appassionati. È un disastro, ci dispiace tanto”.

Milan, Pioli: “Io primo responsabile. Ma non siamo questi”