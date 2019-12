Nell’ambiente Milan torna ad esserci positività sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che secondo l’agenzia ANSA si sta convincendo ad accettare la proposta rossonera.

Il Milan spera ancora di riuscire a far tornare Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Nonostante i 38 anni, il club lo ritiene ancora un giocatore che può fare la differenza.

Nei giorni scorsi serpeggiava parecchio pessimismo, visti i dubbi del centravanti svedese e la non risposta all’offerta ricevuta da Milano. Oggi l’agenzia ANSA spiega che si respira nuovamente ottimismo in merito al rientro di Ibrahimovic a Milanello a distanza di oltre sette anni. Dopo settimane di stallo, Zlatan sarebbe pronto ad accettare la proposta del Diavolo.

In seguito all’umiliante sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta a Bergamo, la dirigenza ha accelerato alcuni discorsi di mercato. Tra questi anche quello inerente l’ex capitano dei Los Angeles Galaxy. In via Aldo Rossi c’è voglia di dare dei segnali importanti alla piazza per cercare di vivere un 2020 diverso da quanto visto negli ultimi mesi del 2019.

In questa stagione stiamo vedendo troppe volte un Milan imbarazzante. Certi giocatori sono inadeguati e la società deve provare a sbarazzarsene per prendere rinforzi utili alla causa. Ibrahimovic può arrivare a parametro zero e rappresentare un innesto importante grazie alla sua esperienza e alla grande personalità che possiede. Pure dal punto di vista tecnico può aiutare, anche se ovviamente non può essere lo stesso attaccante ammirato un po’ di anni fa in Europa.

