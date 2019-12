Dalla Spagna: Todibo, il Barcellona complica i piani del Milan

Il Milan forse dovrà cercare un altro difensore centrale nel mercato invernale. La posizione del Barcellona su Jean-Clair Todibo dà poco margine di manovra.

Non è un mistero la volontà del Milan di assicurarsi Jean-Clair Todibo, giovane difensore centrale francese di ottime prospettive. Viene ritenuto un talento adatto a rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli.

Il club rossonero ha già avviato i contatti sia con il Barcellona che con l’entourage del giocatore. La trattativa non è affatto semplice. Nonostante l’ex Tolosa giochi pochissimo in Catalogna, la società blaugrana sembra poco propensa a disfarsi facilmente di Todibo. Anzi, dalla Spagna emergono complicazioni in merito all’operazione.

Calciomercato Milan, il Barcellona non vende Todibo?

Oggi il Mundo Deportivo spiega che il Barcellona non sarebbe intenzionato a cedere Todibo con una formula diversa dal prestito secco. Il club catalano crede nel il giovane francese abbia un buon potenziale e vorrebbe vederlo giocare con continuità per valutare meglio il suo futuro.

Per questo motivo, il Barça viene dato poco propenso ad aprire alla cessione vera e propria del giocatore. L’idea sarebbe quella di prestarlo ad una squadra che gioca in Europa League, così da verificare il suo rendimento in una competizione comunque importante seppur diversa dalla Champions. Cederlo adesso per 15-20 milioni di euro non è ritenuto un grande affare dalla dirigenza, che vorrebbe pure evitare di spendere una cifra superiore per una successiva eventuale recompra.

I difensori centrali hanno prezzi molto alti nel mercato odierno, il Barcellona prima di sbarazzarsi di Todibo preferisce valutarlo in un altro contesto e con un minutaggio decisamente superiore a quello scarso che ha oggi nella squadra di Ernesto Valverde. La società prenderà in esame le offerte che soddisfaranno tale esigenza, così da capire se a fine stagione l’ex Tolosa potrà essere utile per il futuro oppure se andrà ceduto.

Questa presa di posizione del Barcellona va in contrasto con il desiderio del Milan, che vorrebbe acquistare Todibo a titolo definitivo. Bisognerà vedere se il pressing rossonero porterà a dei risultati in questa trattativa o se il management sportivo dovrà rivolgere la propria attenzione su un alto difensore centrale.

Milan, Leao risponde alle critiche: “Il video circolato è vecchio”