Gazzetta – Milan, Ibrahimovic pronto ad accettare l’offerta

Ibrahimovic è pronto a dire sì al Milan, secondo la Gazzetta l’affare si farà. E sta per andare in porto anche Todibo

Oggi pomeriggio l’ANSA ha riferito di un certo ottimismo da parte di Casa Milan sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Dopo la disfatta di Bergamo, la dirigenza rossonera avrebbe accelerato per convincere il calciatore.

La Gazzetta dello Sport ha confermato questa indiscrezione. Pare infatti che lo svedese sia pronto ad accettare l’offerta del Milan per un romantico e clamoroso ritorno. A quanto pare anche Ivan Gazidis si sarebbe convinto: serve una scossa e Ibra può darla, in tutti i sensi. Ecco perché la dirigenza ha deciso di andare fino in fondo. E ora sta per arrivare finalmente il sì.

MILAN-ARNAULT, LA VERITA’ RACCONTATA DA IL SOLE 24 ORE

Ibra pronto a dire sì

Nelle prossime ore quindi la telenovela potrebbe chiudersi. Ibrahimovic è pronto a riabbracciare il Milan. Non gioca dallo scorso 25 ottobre ma in casa rossonera sono convinti che possa tornare presto in condizione. Nonostante i 38 anni d’età, Ibra ha ancora tanta forza e vuole dimostrarlo.

Lo svedese aiuterebbe la squadra in tutti i sensi: dal punto di vista realizzativo, fase in cui il Milan fa tremendamente fatica, e sul piano della personalità. Ibrahimovic costringe tutti a fare un salto di qualità ed è uno che nello spogliatoio si fa sentire. Per salvare una stagione destinata all’anonimato, Ibra è la soluzione più semplice e immediata.

FURIA SOCIAL SU CALABRIA: IL TERZINO SPIEGA

Arriva anche Todibo

Si registrano delle frizioni fra Boban e la proprietà dopo le dichiarazioni di ieri (“Mercato? Vedremo cosa ci permetteranno di fare”). In realtà, spiega la Gazzetta, fra le parti c’è stato un chiarimento e la situazione è rientrata. Il dirigente croato si riferiva all’UEFA e al Financial Fair Play. C’è unione d’intentià anche su Jean-Clair Todibo, obiettivo concreto per la difesa.

Per la Gazzetta l’affare andrà in porto. Si tratta col Barcellona per cercare l’intesa. Che prima o poi arriverà. Il francese andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Léo Duarte, infortunato, e dai continui acciacchi di Mattia Caldara.