Ibrahimovic, a Malmö il naso della sua statua viene tagliato

Nuovo atto vandalico a Malmö nei confronti della statua di Zlatan Ibrahimovic, dopo che il giocatore è diventato socio dell’Hammarby, club di Stoccolma.

Mentre il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua ad essere immerso nel mistero, a Malmö hanno le idee chiare su di lui. È un traditore. Il motivo? Aver comprato azioni dell’Hammarby, club di Stoccolma.

I tifosi della squadra della sua città sono arrabbiati con lui e lo stanno manifestando da tempo. In parecchi hanno rivolto la propria delusione sulla sua statua esposta a Malmö. Ci sono stati episodi di vero vandalismo. Settimane fa addirittura era stata incendiata, poi è stato segato un piede.

La notizia di oggi è che alla statua di Ibrahimovic è stato rimosso pure il naso. Un nuovo raid di tifosi del Malmö ha generato un taglio evidente al monumento dedicato al campione svedese. Nonostante le autorità avessero recintato la zona, qualcuno ha comunque trovato il modo di agire.

Zlatan non ha pubblicamente risposto a questi comportamenti. Non ha preso una posizione per spiegare la ragione che l’ha spinto a diventare socio dell’Hammarby, squadra di Stoccolma. Nonostante la rabbia dei suoi fan (ormai ex) a Malmö, non si è espresso sull’argomento. Vedremo se lo farà. Intanto va capito pure dove andrà a giocare eventualmente. Il Milan e altre società hanno fatto offerte, ora sta a lui scegliere. Più passa il tempo e più l’ipotesi del ritiro non sembra utopistica.

