Kessie e il like a Gomez: la giustifica dell’ivoriano

Frank Kessie corre ai ripari. Dopo il like ad Alejandro Gomez e la successiva ondata di polemiche, il centrocampista ivoriano si giustifica con l’ambiente rossonero.

Non solo Davide Calabria e Rafael Leão, anche Frank Kessie ha scatenato l’ira della tifoseria rossonera nelle ultime ore. Tutta colpa di un like totalmente fuori luogo apparso su un post di Alejandro Gomez, in cui il Papu festeggiava la sbornia di domenica contro il Milan.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Franck si è giustificato attraverso l’entourage riconoscendolo come un “errore di distrazione”. Il problema – evidenzia il quotidiano – è che non è certo il primo che vede protagonista il centrocampista ivoriano.

L’ex Atalanta, del resto, si è resto protagonista in negativo questa stagione già con l’esclusione dai convocati per la trasferta di Torino contro la Juventus. Colpa di una scarsa concentrazione nel corso degli allenamenti, per poi essere perdonato da Stefano Pioli nelle gare successive.

Lo scorso anno, invece, fece rumore la lite con Lucas Biglia a bordo campo durante il derby e soprattutto il gesto nei confronti di Francesco Acerbi con la collaborazione di Tiémoué Bakayoko, quando i due esposero la maglia del difensore laziale come un trofeo di guerra dopo la vittoria rossonera contro i biancocelesti.

“Non escludo niente, prenderemo in considerazione eventuali offerte”, ha riferito di recente il suo agente. E considerando le questioni comportamentali ed economiche, non sarebbe poi così sorprendente una separazione a gennaio.

Leão in discoteca, un indizio lo incastra: il video è di domenica