Gazidis, rivelazione ai dipendenti: “Servono tre grandi sponsor”

Gazidis ha spiegato ai suoi dipendenti che la società ha bisogno di almeno altri due sponsor importanti

Il progetto Milan non decolla. Elliott Management, che ha preso il controllo del club nell’estate del 2018, sta valutando il da farsi. Arnault è sempre interessato, ma l’affare è ancora lontano dalla chiusura.

Gli americani puntano sulla rivalutazione della società. L’obiettivo è di vendere il club nei prossimi anni e di concludere un affare remunerativo. Le cose però non stanno andando per il meglio, visti i risultati sportivi. Ma anche sul piano commerciale le cose non vanno bene. Ivan Gazidis, preso da Elliott proprio per migliorare questo aspetto, è nel mirino della critica.

La Repubblica stamattina ha rivelato il discorso fatto dall’amministratore delegato ai dipendenti rossoneri. Secondo lui una grande società di calcio deve avere tre sponsor importanti in altrettanti settori: assicurazioni, autore e compagnie aeree.

Il Milan in questo momento ha soltanto uno di questi, cioè Fly Emirates. Lui e il suo staff ora si impegneranno nel ricercare gli altri due, fondamentali per la crescita economica di un club di calcio.

