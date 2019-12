Todibo in arrivo: può essere a Milanello il 30 dicembre

Milan, doppio rinforzo in arrivo: oltre Zlatan Ibrahimovic ora vicinissimo, è praticamente fatta anche per Jean-Clair Todibo in arriva dal Barcellona. Il francese può essere a Milanello già entro il 30 dicembre.

Zlatan Ibrahimovic e non solo. Il Milan è furente e scatenato dopo il vergognoso tracollo di Bergamo. Così come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre al colpo in attacco, la società vorrebbe chiudere a strettissimo giro anche un acquisto in difesa che risponde al nome di Jean-Clair Todibo.

L’obiettivo del club è contare su Ibra per il 30 dicembre, nonché giorno della ripresa degli allenamenti a Milanello. E da lì poi serviranno almeno tre settimane affinché ritrovi la miglior condizione dopo il lungo stop e, in generale, l’esperienza a ritmi decisamente più blandi in Major League Soccer.

Milan, arriva Todibo per la difesa

Ma nello stesso giorno la dirigenza vorrebbe nel quartier generale rossonero anche il 19enne del Barcellona. E le possibilità sono altissime affinché accada. L’accordo col club blaugrana infatti c’è, ora va perfezionata solo l’intesa col giocatore ma non dovrebbero esserci problemi in merito. Molto probabile dunque che il francese, il quale compirà 20 anni a dicembre, sia a festeggiare il compleanno con i nuovi compagni piuttosto che con gli attuali.

Ibrahimovic e Todibo quindi, un doppio colpo che mette tutti d’accordo nella dirigenza milanista. In caso di conferme la società avrebbe di fatto risolto nell’immediato due grosse problematiche attuali: il bomber, considerando che l’attacco del Diavolo ha addirittura il quintultimo attacco della Serie A, e il rinforzo difensivo necessario per sopperire all’assenza di Léo Duarte e per tutelarsi dato il rientro delicato di Mattia Caldara. A quel punto non servirebbe molto altro, a meno di eventuali opportunità da cogliere al volo.

