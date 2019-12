Repubblica – Milan, Ibrahimovic regalo di Natale: è fatta, i dettagli

Calciomercato Milan | per la Repubblica l’affare Ibrahimovic è fatto, ecco tutti i dettagli di questa operazione

Sembra davvero tutto fatto per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La Repubblica oggi ha dato l’affare praticamente per fatto. Lo svedese è il regalo di Natale per squadra e tifosi rossoneri.

Dopo un lungo periodo di trattative, il giocatore pare aver sciolto definitivamente le riserve. Ha detto sì al Diavolo, ed è pronto per questa nuova vita in rossonero; la seconda, dopo gli anni dal 2010 al 2012. Da Casa Milan filtra solo ottimismo su questa trattativa. Stando alle indiscrezioni riportate da La Repubblica, Ibrahimovic dovrebbe arrivare a Milanello il 30 dicembre, cioè il giorno in cui la squadra si ritroverà dopo le vacanze di Natale.

Ibrahimovic a Milanello il 30 dicembre

Ibrahimovic, che non gioca dal 25 ottobre, avrà modo di tornare a lavorare sul campo alla ricerca di un minimo di condizione. Possibile debutto quindi il 6 gennaio nella partita casalinga contro la Sampdoria, a San Siro, nella consueta partita della Befana.

Per il giocatore è pronto un contratto di sei mesi, quindi fino a giugno 2020, con opzione di rinnovo annuale legato al numero di gol segnati e, probabilmente, anche al raggiungimento di determinati obiettivi. La dirigenza ha deciso di andare fino in fondo a questa trattativa per provare a dare una scossa all’ambiente, ma è chiaro che servono anche altri rinforzi.

