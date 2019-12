FIFA 20 TOTW | Squadra della Settimana | Neymar e Suarez

FIFA 20, la squadra della settimana: carta straordinaria di Neymar, versione Hero di Roberto Firmino

Una squadra della settimana davvero molto allettante quella scelta dalla EA Sports. Tantissimi campioni presenti e overall altissimi. Fra questi spicca chiaramente Neymar con addirittura un 93 di valutazioni.

Il brasiliano del Paris Saint–Germain è sicuramente quello più ambito. Numeri incredibili nelle statistiche per questo giocatore di grande talento e livello. Non è l’unico, però, in questa squadra della settimana. Anche Luis Suarez è straordinario con un 90 incredibile. Ma non è finita qui… Ecco di seguito il post su Twitter pubblicato dalla EA:

Fra i giocatori della Serie A c’è Josip Ilicic con un clamoroso 87. Doppietta stupenda la sua contro il Milan nell’ultimo turno di campionato nel 5-0 di Bergamo. Stesso overall anche per Roberto Firmino nella versione Hero, anche lui come detto con un 87 nella valutazione. Uguale anche Romelu Lukaku, l’attaccante dell’Inter, stroardinario contro il Genoa sabato pomeriggio scorso.

TOTW, ecco la squadra della settimana: