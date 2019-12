Pedullà: “Borini dal Milan al Genoa, mancano pochi dettagli”

Fabio Borini verso il Genoa. Sembra che la trattativa sia in dirittura d’arrivo e il numero 11 del Milan tra non molto lascerà Milanello per approdare in Liguria.

Nel mercato di gennaio Fabio Borini lascerà il Milan. Finito ai margini della squadra rossonera, l’esterno offensivo 28enne è pronto per intraprendere una nuova avventura altrove.

Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il suo futuro sarà ancora in Italia. Infatti, il trasferimento al Genoa è molto vicino. Si tratterebbe ormai di una questione di dettagli e poi il giocatore potrà vestire la maglia rossoblu. Il club ligure è alla ricerca di rinforzi per risollevare una stagione molto deludente che lo vede ultimo nella classifica del campionato Serie A 2019/2020.

Borini ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e il Milan non intende esercitare la clausola che consentirebbe di prolungare l’accordo di un ulteriore anno. Il Genoa può acquistare il cartellino ad una cifra bassa. Sarà interessante vedere che ingaggio percepirà il calciatore, che a Milano ha uno stipendio da ben 2,5 milioni di euro netti annui.

Per l’ex Sunderland si era parlato pure di un interesse concreto del Crystal Palace, ma Pedullà dà per molto vicino il passaggio al Genoa. Vedremo nei prossimi giorni se l’operazione effettivamente si concretizzerà. La società rossonera in uscita deve fare delle cessioni e quella di Borini è tra quelle previste.

