Repubblica – Arnault, maxi offerta per il Milan: Elliott deve rispondere

Oggi il quotidiano La Repubblica svela che c’è un’offerta di Bernard Arnault, miliardario francese di LVMH, per comprare il Milan dal fondo americano Elliott.

Da mesi si parla del presunto interesse di Bernard Arnault per l’acquisto del Milan. Nonostante le smentite, le voci continuano a circolare e si inizia a pensare che non sia qualcosa di casuale.

Anche se il fondo Elliott Management Corporation ha sempre detto di avere un progetto a lungo termine, la cessione del club rossonero non va affatto esclusa di fronte a una buona offerta. È vero che i risultati sportivi di queste stagioni sono molto deludenti, ma il Diavolo continua a fare gola a più potenziali acquirenti.

Oggi il quotidiano La Repubblica rivela che Elliott deve rispondere all’offerta avanzata da Arnault: 975 milioni di euro per la compravendita del Milan. Una proposta super, considerando che il club rossonero ha bilanci in costante perdita e un parco giocatori non di altissimo livello. Se veramente ci sono sul tavolo tutti quei soldi, difficilmente il fondo americano guidato da Paul Singer rifiuterà.

Comunque bisogna sempre attendere per capire quanto di concreto ci sia dietro a questi rumors. Si tratta di temi molto delicati e spesso è complicato capire la verità. La cosa certa è che da troppi mesi di parla del miliardario francese Arnault, fondatore del gruppo LVMH. Se nonostante le smentite continuano a circolare indiscrezioni che riguardano lui e il Milan, forse qualcosa ci sarà. Solo il tempo ci darà le risposte…

