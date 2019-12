Paquetà, il PSG insiste: offerta una contropartita al Milan

Leonardo per abbassare l’esborso di denaro del PSG sembra intenzionato ad offrire una contropartita tecnica al Milan nella trattativa per Lucas Paquetà.

I riflettori sono tutti puntati sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma in casa Milan si pensa anche ad altre operazioni. Sia in entrata che in uscita la dirigenza si muoverà in questo mercato invernale.

Tra coloro che potrebbero lasciare Milanello c’è Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è arrivato un anno fa ed ebbe un ottimo approccio in Italia. I suoi primi mesi in maglia rossonera furono positivi, senza dubbio. Ma in questa stagione ha deluso. Un rendimento decisamente sotto le attese. Un po’ per colpa sua e un po’ perché in generale la squadra non gira.

Calciomercato Milan, pressing PSG per Paquetà

In pole position per l’acquisto di Paquetà c’è il Paris Saint-Germain. A Parigi c’è Leonardo come direttore sportivo, colui che ha portato il giocatore al Milan un anno fa dopo una trattativa-lampo con il Flamengo. È un grande estimatore del centrocampista classe 1997 e non gli dispiacerebbe portarlo nella squadra guidata da Thomas Tuchel.

Il Milan sembra disponibile a trattare, ma chiede almeno 35 milioni di euro per la cessione del talento brasiliano. Tuttosport riporta che il PSG sembra intenzionato a proporre una contropartita tecnica per abbassare l’esborso di denaro. Circola il nome di Julian Draxler, 26enne tedesco che può giocare sia da mezzala sinistra che da esterno offensivo sinistro.

Da capire se il club rossonero sarà disposto ad accettare l’inserimento di un giocatore della squadra parigina nella trattativa per Paquetà. Ci saranno più aspetti da valutare. Quello di Draxler è un nome che può affascinare, visto che l’ex Schalke 04 e Wolfsburg prometteva molto bene qualche anno fa.

Il talento non gli manca, però il salto di qualità atteso non è arrivato anche se alcune prestazioni di alto livello non sono mancate a Parigi. Ma senza la necessaria continuità. Sulle sue tracce pure l’Hertha Berlino, che sogna di riportarlo in Bundesliga.

