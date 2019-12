ANSA – Ibrahimovic atteso a Milano: ufficialità già oggi?

Il comunicato ufficiale del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe essere emesso già oggi. Intanto il giocatore svedese è atteso a Milano nelle prossime ore.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan appare ormai imminente. Dopo un lungo corteggiamento da parte della società, il 38enne attaccante svedese ha deciso di accettare l’offerta.

Avrebbe voluto subito un contratto da 18 mesi, invece ne firmerà uno da 6 mesi con rinnovo di altri 12 legato a presenze e gol. Dovrà guadagnarsi la conferma per la stagione 2020/2021 ed è convinto di riuscirci, altrimenti non avrebbe dato l’ok alla proposta formulata dal club rossonero.

L’agenzia ANSA spiega che Ibrahimovic è atteso a Milano nelle prossime ore. Già oggi potrebbe arrivare il comunicato ufficiale del suo ritorno al Milan. Intanto l’ex capitano dei Los Angeles Galaxy ha pubblicato su Instagram un indizio del suo rientro in rossonero.

I tifosi attendono l’annuncio, che se non sarà nella giornata odierna comunque arriverà probabilmente entro il 29 dicembre. Il 30 c’è la ripresa degli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli e Zlatan ci sarà. Il centravanti scandinavo non gioca dal 25 ottobre, dunque deve allenarsi per trovare la migliore condizione fisica. Sicuramente non è rimasto fermo in questi due mesi, però non potrà essere al 100%. Dovrà fare un lavoro specifico per raggiungere uno stato di forma corretto.

Ibrahimovic al Milan: ecco il numero di maglia