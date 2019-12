Ibrahimovic al Milan: ecco il numero di maglia

Che numero di maglia prenderà Zlatan Ibrahimovic al Milan? Come rivela il Corriere della Sera oggi in edicola, c’è già un’idea chiara in merito.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, tutto fatto e definitivo. Mancano appena due cose per la fumata bianca finale: l’ufficialità e il numero di maglia. Per la prima non si dovrebbe attendere molto dopo l’accelerata delle ultime ore, mentre per la seconda le parti anche sono a lavoro.

Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, sembrano essere due le opzioni sul tavolo a tal proposito. Fermo restando che con l’approdo di Ibra ora si mette in dubbio il futuro di Krzysztof Piatek, spunta proprio la classica numero 9 per l’attaccante scandinavo: la probabile partenza dell’ex Genoa in prestito la libererebbe, altrimenti si punta all’11 attualmente sulle spalle di Fabio Borini, fuori dai piani di Stefano Pioli.

Se per Piatek sarà tutto da vedere, il futuro dell’ex Liverpool sembra invece già definito come riferito anche dal suo agente. “Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un’altra parte”, ha infatti ribadito di recente il suo manager Roberto De Fanti, specificando anche che: “Le soluzioni non mancano, sia in Italia che in Inghilterra”.

