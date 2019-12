Ibrahimovic, possibile debutto per Milan-Spal. Poi il derby 

Inizia ufficialmente l’avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan: lo svedese si sta allenando da solo e punta già la prima sfida per il grande debutto.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, alla fine c’è stato il lieto fine. Contratto di 6 mesi per l’attaccante svedese, con opzione di altri 12 legati a una serie di traguardi personali alla portata: presenze, goal e reti decisive. Guadagnerà 3 milioni di euro nel prossimo semestre, per poi passare a 4.5 in caso di rinnovo.

Ma affinché l’avventura continui potrebbe non essere necessario centrare tutti gli obiettivi scritti: se le parti saranno comunque soddisfatte, il rapporto potrebbe continuare insieme a prescindere dai numeri. Del resto il rapporto va oltre i documenti ufficiali, con l’asse con Zvonimir Boban diventato sempre più forte in questi giorni.

Milan, Ibrahimovic e la data dell’esordio

“Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”, sono state queste le prime parole dello svedese.

Ibra torna per una sfida personale, la quale coinvolge i sentimenti e non il denaro: l’aspetto economico – evidenzia la società – non ha mai fatto la differenza nella negoziazione: il rispetto per il club, l’amore per Milano e ovviamente l’orgoglio del campione sono sempre state al primo posto della discussione.

Ibrahimovic sarà a Milanello il 2 gennaio e non il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti nel centro sportivo milanista. Il motivo? Questioni personali che lo tratterranno in Svezia: ossia documenti, trasloco, famiglia. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il giorno del grande ritorno potrebbe proprio il 1 gennaio 2020. Non è confermato, ma potrebbe essere in città già la sera prima delle visite mediche.

Intanto Ibra in Svezia continua ad allenarsi da solo, col Milan che monitora a distanza il suo stato di forma: dovrebbero servire appena quindici giorni per essere già pronto per il campo. Contro la Sampdoria, il 6 gennaio, andrà molto probabilmente in panchina, ma l’occasione giusta potrebbe essere Milan-Spal di Coppa Italia del 15 gennaio prossimo. Poi il derby del 9 febbraio.

