José Callejon difficilmente rinnoverà con il Napoli l’attuale contratto in scadenza a giugno 2020. La Cina e il Milan vengono indicate come opzioni future.

Il Milan nel calciomercato invernale non può fermarsi al colpo Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno dello svedese può essere utile sotto più aspetti, però non basta.

La squadra di Stefano Pioli necessita di innesti in tutti i reparti. La dirigenza dovrà essere brava a cedere i giocatori considerati non utili al progetto e acquistare rinforzi funzionali. Se l’allenatore proseguirà con il modulo 4-3-3, certamente un nuovo esterno offensivo farebbe molto comodo. Gli attuali interpreti del ruolo stanno deludendo non poco.

Calciomercato Milan, idea Callejon a gennaio 2020?

Un nome che già in passato è stato accostato al Milan è quello di José Callejon. Lo spagnolo va in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2020 e il rinnovo non è affatto semplice. Oggi il Corriere dello Sport ha scritto che la società azzurra gli ha offerto un prolungamento biennale confermando i 3,5 milioni di euro netti che percepisce attualmente.

Ma Callejon, che ora ha 32 anni e a febbraio ne compirà 33, vorrebbe superare i 4 milioni di ingaggio. Difficile che il patron Aurelio De Laurentiis lo accontenti. Senza accordo, l’ex Real Madrid può andare altrove. Il CorSport spiega che la Cina può essere un’opzione, però anche il Milan rappresenta un’idea per il futuro del giocatore.

A nostro avviso l’operazione è molto complicata, dato che il club rossonero difficilmente può dare a Callejon uno stipendio alto. È stato fatto uno strappo alla regola con Ibrahimovic e difficilmente un altro calciatore over 30 potrà percepire un ingaggio da oltre 3 milioni. L’esterno offensivo del Napoli ne vorrebbe persino più di 4, dunque il trasferimento al Milan ci sembra difficile.

Uno come il 32enne iberico farebbe comodo a Pioli, che a destra ha in Jesus Suso un calciatore che sta deludendo parecchio. Callejon sa coprire bene tutta la fascia e può pure garantire un discreto numero di gol. Nell’attuale annata non sta rendendo particolarmente e forse sta già pensando di cambiare aria dopo sei stagioni e mazza in maglia azzurra.

