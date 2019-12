Milan, per Tsadjout primo gol con la maglia del Charleroi

Frank Tsadjout ha segnato il suo primo gol da quando si è trasferito in Belgio al Charleroi. Nella partita vinta 5-0 con il KV Oostende l’attaccante di proprietà del Milan si è sbloccato.

L’esperienza di Frank Tsadjout in Belgio finora è stata abbastanza anonima. Poche presenze e scarso minutaggio per l’attaccante di proprietà del Milan. Il passaggio in prestito al Charleroi non gli ha dato le soddisfazioni attese.

Ma l’ultima partita di campionato contro il KV Oostende gli ha permesso finalmente di avere un po’ più di spazio (17 minuti in campo) e soprattutto di trovare il primo gol. Nella vittoria per 5-0 in casa della sua squadra ha realizzato la quinta rete. A pochi passi dalla porta ha messo dentro il pallone sul preciso assist di Mamadou Fall. Tutto facile, però era importante sbloccarsi per il 20enne centravanti.

Sta per iniziare il calciomercato di gennaio e Tsadjout dovrà valutare se rimanere ancora al Charleroi oppure se cambiare squadra. Per adesso ha messo assieme 5 presenze per un totale di soli 26 minuti (più recupero) in campo. Troppo poco per un giovane che ha fame di giocare e di crescere. Assieme al club belga deciderà cosa fare.

Ovviamente pure il Milan verrà interpellato, essendo proprietario del cartellino. Il ragazzo si è trasferito in Belgio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante il poco spazio, rimane fiducioso per il futuro: “Spero di avere più minutaggio per giocare – riporta Walfoot.be – Ma non mi metto sotto pressione. So che se continuo a lavorare, verrà il mio momento. Sono giovane e so che mi manca l’esperienza. La squadra sta andando bene e quando si vince difficilmente si cambia, comunque lavoro per farmi trovare pronto“.

