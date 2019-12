Paquetà, prodezza e gol in una partita per beneficenza – VIDEO

La stagione 2019/2020 di Lucas Paquetà finora non si può dire positiva, anche se è tutto il Milan che sta andando male. Dopo le buone cose mostrate nei primi mesi in rossonero, sicuramente le aspettative nei confronti del brasiliano erano elevate.

Domani Paquetà sarà a Milanello per la ripresa degli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli. In questi giorni ha fatto un po’ di vacanza in Brasile ed ha pure partecipato ad una partita amichevole con scopo di beneficenza. In campo c’erano attuali giocatori ed ex stelle del Flamengo, squadra nella quale è cresciuto. Il numero 39 del Milan si è reso protagonista di un bellissimo gol al termine di un’azione personale ad alto tasso di spettacolarità. Di seguito il video pubblicato dalla giornalista Raisa Simplicio.