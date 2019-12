Calciomercato Milan, il Leicester chiede Calhanoglu – VIDEO

Hakan Calhanoglu non è ritenuto incedibile dal Milan per il calciomercato di gennaio 2020. Il centrocampista offensivo turco sta avendo un rendimento negativo in questa stagione e dunque il club rossonero è disposto a valutare eventuali offerte. Dovessero arrivare proposte dai 15 milioni di euro in su, ci sono i margini per poter intavolare una trattativa. Recentemente è stato il Leicester City a farsi avanti con un sondaggio esplorativo per chiedere informazioni e capire i margini per negoziare. La Premier League potrebbe essere una destinazione affascinante per Calhanoglu, che tuttavia preferirebbe tornare in Bundesliga dove ha già vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. Il Milan aspetta le offerte e poi valuterà.

