CorSera – Petagna, il Milan pensa al ritorno: dipende da Piatek

Quello di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere l’unico ritorno in casa Milan. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il club rossonero sta pensando pure di riprendere Andrea Petagna.

L’operazione è legata all’eventuale partenza di Krzysztof Piatek, che potrebbe essere ceduto anche in prestito per consentirgli di rilanciarsi e tornare ai livelli della stagione scorsa. La dirigenza sta riflettendo su questa possibilità, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per il centravanti polacco.

Petagna è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ma in Prima Squadra ha collezionato solamente 5 presenze. Ha avuto esperienze con Sampdoria, Latina, Vicenza, Ascoli e Atalanta prima dell’approdo alla SPAL nell’estate 2018. A Ferrara è riuscito a trovare maggiore confidenza con il gol: 17 in 37 presenze nella scorsa stagione, mentre in questa è a quota 6 reti in 18 partite.

Il 24enne attaccante nato a Trieste è stato spesso elogiato per l’importante lavoro che svolge per la squadra, rischiando però di sacrificare a volte la fase finalizzativa. Nella SPAL è migliorato, ma può compiere ancora miglioramenti. Sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina, che ha già incontrato l’agente Beppe Riso e ha pure effettuato un sondaggio per Piatek (per lui anche ipotesi Bundesliga). Patrick Cutrone, altro ex Milan, è un ulteriore profilo che piace al club viola.

Leonardo Semplici spera di continuare ad avere Petagna in squadra, però molto dipenderà dalle offerte che riceverà la SPAL per il cartellino. Di fronte a una buona proposta economica, sarà difficile trattenere il centravanti. Normale che lui abbia l’ambizione di giocare a un livello più alto, seppur sia grato alla società emiliana per aver creduto sempre nelle sue doti.

